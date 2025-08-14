Queman dos motos en el distrito de Alto Selva Alegre en Arequipa
La violencia criminal no cesa en Arequipa. Presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Negritos” se grabaron mientras incendiaban dos motocicletas en el distrito de Alto Selva Alegre, como advertencia directa a los prestamistas “gota a gota” que operan en la ciudad y no pagan cupos a esta banda.

En el video, difundido en redes sociales, se observa a un hombre rociando gasolina sobre dos motocicletas de placas 1879-9V y 3687-6V, estacionados en el cruce de las avenidas Cajamarca y Huancayo. “Todos los gota a gota deben alinearse, comuníquense con la oficina de los Negritos”, dice el sujeto antes de prender fuego. Tras las llamas, lanza otra amenaza: “Comuníquense o esto va para rato, que les quede claro”, para luego huir del lugar.

El ataque ocurrió hoy al mediodía y los efectivos consideran que se trata de un amedrentamiento para recuperar el control que esta organización criminal habría perdido tras recientes golpes policiales.

Semanas atrás, la PNP capturó a varios integrantes de “Los Orientales”, otra peligrosa banda dedicada a extorsiones. En ese momento, el jefe policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, advirtió que las investigaciones continuarían hasta desarticular a todos los grupos que intenten reorganizarse para seguir delinquiendo.

