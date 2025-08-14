La violencia criminal no cesa en Arequipa. Presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Negritos” se grabaron mientras incendiaban dos motocicletas en el distrito de Alto Selva Alegre, como advertencia directa a los prestamistas “gota a gota” que operan en la ciudad y no pagan cupos a esta banda.

En el video, difundido en redes sociales, se observa a un hombre rociando gasolina sobre dos motocicletas de placas 1879-9V y 3687-6V, estacionados en el cruce de las avenidas Cajamarca y Huancayo. “Todos los gota a gota deben alinearse, comuníquense con la oficina de los Negritos”, dice el sujeto antes de prender fuego. Tras las llamas, lanza otra amenaza: “Comuníquense o esto va para rato, que les quede claro”, para luego huir del lugar.

El ataque ocurrió hoy al mediodía y los efectivos consideran que se trata de un amedrentamiento para recuperar el control que esta organización criminal habría perdido tras recientes golpes policiales.

Semanas atrás, la PNP capturó a varios integrantes de “Los Orientales”, otra peligrosa banda dedicada a extorsiones. En ese momento, el jefe policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, advirtió que las investigaciones continuarían hasta desarticular a todos los grupos que intenten reorganizarse para seguir delinquiendo.

