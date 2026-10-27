Los Orientales: doce detenidos en Arequipa, Lima y Piura por presunta falsificación de billetes

La Policía allanó 12 inmuebles e incautó celulares, impresoras, tintas, un revólver en una investigación contra la presunta organización criminal “Los Orientales”

Doce personas fueron detenidas durante un operativo policial realizado desde la madrugada de hoy en Arequipa, Lima y Piura, como parte de una investigación contra la presunta organización criminal “Los Orientales”, acusada de fabricar y falsificar billetes, además de otros delitos relacionados.

La intervención incluyó el allanamiento de 12 inmuebles, donde los agentes incautaron 22 celulares, una impresora, cuatro tóneres, frascos de tinta, hojas de papel y otros materiales que serán evaluados como parte de las investigaciones. También se encontró un revólver con tres municiones y S/ 2.720 en efectivo.

Según la información policial, la organización habría distribuido sus actividades en distintas ciudades y se dedicaría a varias etapas de la falsificación de billetes: desde la preparación de diseños y la impresión hasta los acabados y la circulación del dinero falso.

En Arequipa, la intervención se realizó en Cerro Colorado, por orden del primer juzgado de investigación preparatoria de Lima donde fue detenido Adolfo Fura Llano, de 67 años, en un inmueble de tres pisos ubicado en el sector de Villa San Juan, a tres cuadras del cementerio municipal. La diligencia estuvo a cargo de un equipo policial especializado y contó con la participación de representantes del Ministerio Público.

RELACIÓN DE DETENIDOS

Lima: 10 detenidos

1. Alfredo Valerio Díaz, de 67 años.

2. Ernesto Raúl Calizaya Nima, de 55 años.

3. Gloria Guerra García, de 51 años.

4. John Anthony Peña Cárdenas, de 45 años.

5. Julia Merlo García, de 54 años.

6. Luis Aníbal Bohórquez Sánchez, de 43 años.

7. Marco Antonio Peña Cárdenas, de 39 años.

8. Oimer González Guevara, de 46 años.

9. Yeicok Massashi Calizaya Santamaría, de 21 años.

10. Dora Gonzales Sánchez, de 46 años.

Piura: 1 detenida

11. Ruth Yomara Gómez Cam, de 42 años.

Arequipa: 1 detenido

12. Adolfo Fura Llano, de 67 años, intervenido en el distrito de Cerro Colorado.

Entre los objetos incautados también figuran 33 tarjetas de préstamos, cuadernos y libretas con anotaciones, una memoria USB, tarjetas bancarias y comprobantes de envíos por una empresa de transporte. Estos elementos serán materia de revisión para establecer si guardan relación con las actividades que se investigan.

El caso está a cargo de una fiscalía especializada en criminalidad organizada. Las detenciones se ejecutaron por orden judicial y forman parte de una investigación por presunta falsificación agravada de moneda y otros delitos conexos.

Las autoridades deberán determinar qué función habría cumplido cada uno de los detenidos y si los materiales encontrados fueron utilizados para fabricar o distribuir billetes falsos. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la cantidad de dinero falsificado que habría sido producido ni el monto que presuntamente llegó a circular.