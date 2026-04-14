El uso intensivo de redes sociales, la alta movilización juvenil y el desgaste de candidaturas tradicionales, hicieron que Arequipa se incline hacia un voto de centro político, con mayor preferencia por Jorge Nieto Montesinos, del partido Buen Gobierno, quien alcanzó alrededor del 20% de respaldo según los resultados a boca de urna de Datum.

Esta agrupación se perfila como la que tendría mayor representación en la Cámara de Diputados por la región y la que obtendría el único escaño del Senado regional, de acuerdo con el politólogo Carlos Timaná Kure, director del Centro de Investigación de José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo.

“Eso ha sido también una sorpresa, porque en la mayoría de los sondeos se hablaba mucho de otros candidatos, pero finalmente él fue el que sacó el liderazgo en el sur, en los votos de Arequipa por lo menos, y a partir de ahí vemos un crecimiento de otras candidaturas, pero con bastante distancia”, explicó.

LA DISPUTA DE ESCAÑOS ENTRE PARTIDOS

En términos de representación parlamentaria, el especialista proyectó que Buen Gobierno alcanzaría entre una y dos curules en Arequipa. En tanto, agrupaciones como Ahora Nación, Juntos por el Perú, País Para Todos, Renovación Popular y Fuerza Popular disputarían un escaño cada una, en función de la aplicación de la cifra repartidora tras el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Sobre el Senado regional, Timaná remarcó la ventaja de Buen Gobierno. “Lo que habría que ver con la cifra repartidora del Senado regional, pero lo más probable es que sea Buen Gobierno aquí en Arequipa, porque prácticamente duplica a los demás”, sostuvo.

En ese escenario, se estima que entre cinco y seis partidos logren representación en la región, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, configurando un Parlamento fragmentado. Recordando que Arequipa elige a 6 diputados y un senador regional.

El mapa político de Arequipa refleja un electorado dividido, donde ninguna corriente logra imponerse con claridad, pero con una ventaja del centro. De acuerdo con el análisis del especialista, la derecha se mantiene entre el 15% y 18% del respaldo, mientras que la izquierda alcanza alrededor del 10%, lo que configura un escenario disperso en el que termina destacando la opción centrista.

Timaná destacó que el voto joven fue determinante en este proceso, impulsado en gran medida por estrategias digitales. La fuerte presencia de la campaña de Nieto en redes sociales contribuyó a consolidar su crecimiento y a marcar la diferencia en el electorado arequipeño.

DIVERSIDAD CON FRAGMENTACIÓN DE VOTOS

José Luis Ramos, sociólogo de la UNSA, cuestionó las irregularidades registradas durante las Elecciones Generales 2026, especialmente la implementación de la bicameralidad en el Congreso. Según señaló, la jornada electoral incluyó la elección de senadores, pese a que en un referéndum previo la ciudadanía había rechazado tanto la reelección parlamentaria como el retorno al sistema bicameral.

Ramos considera que el Congreso permitió la inscripción de numerosos partidos políticos que en su opinión benefician a los actuales grupos de poder.

El especialista también advirtió sobre retrasos en la entrega del material electoral, lo que habría generado que algunos ciudadanos votaran con conocimiento previo de resultados parciales. También, mencionó que el sistema electoral, con más de 35 organizaciones políticas en competencia, evidencia una alta fragmentación y una disputa centrada en quién logrará avanzar a una eventual segunda vuelta.

En este contexto, Ramos señaló que figuras como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga no contarían con amplio respaldo en todas las regiones, lo que podría traducirse en un elevado número de votos viciados.

El sociólogo consideró grave el error atribuido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que debió actuarse con anticipación. Incluso sugirió que su titular, Piero Corvetto, debería anunciar su salida tras la segunda vuelta.

Por su parte, Mariano Nina, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), indicó que esperarán los resultados oficiales de la ONPE antes de emitir un pronunciamiento. No descartó una segunda vuelta entre Fujimori y López Aliaga y adelantó que su organización se manifestará en su debido momento.