Varios huaicos ingresaron al distrito de Cayma durante la última quincena de febrero, y uno de ellos dejó bajo más de metro y medio de tierra la losa deportiva de la asociación de vivienda José Abelardo Quiñones. Hasta hoy, todo el material continúa acumulado en la zona sin que se hayan realizado trabajos de retiro o limpieza.

Los vecinos del sector aseguran sentirse olvidados y se quejaron por la inacción del alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayma Juan Carlos Linares. Señalan que han transcurrido más de dos meses desde las precipitaciones que afectaron a Arequipa, pero la situación permanece igual, pese a que la tierra y el polvo generan molestias constantes y ponen en riesgo a las viviendas cercanas.

“La losa está cubierta casi dos metros y apenas se puede ver el arco. Desde el 22 de febrero no se hizo nada”, lamentó Fortunata Carrillo, vecina de la zona y propietaria de un negocio de comida que ahora se ve perjudicado por el polvo que ingresa a su local.

OBRA CON RELLENO

De acuerdo con Carrillo, hace más de 10 años el exalcalde Ulises Torres ordenó un relleno en la parte alta para construir un parque y un sistema de drenaje en la avenida Sol de Oro. La infraestructura fue ampliada en las gestiones de los exalcaldes Harberth Zúñiga y Jaime Chávez.

Sin embargo, durante la lluvia del 22 de febrero del 2026, el drenaje colapsó tras ser bloqueado por el huaico, provocando que el lodo y piedras descendieran por la quebrada hasta cubrir completamente la losa deportiva.

Los moradores de Cayma señalan que las inundaciones también afectaron sus viviendas y áreas comunes, las cuales no pudieron limpiar por falta de maquinaria y presupuesto. “El municipio no hace nada para arreglar. Me dicen que para qué construimos cerca de la torrentera. Mi casa puede caer, el suelo está carcomido y la cimentación está colgando”, apuntó la vecina que lleva más de 30 años en el lugar.

Los vecinos exigen que la comuna distrital atienda la emergencia pendiente, retire el material acumulado y refuerce las estructuras.