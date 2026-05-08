Sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un grupo de personas que se encontraban en un paradero de mototaxis. Lamentablemente, un joven perdió la vida tras ser llevado en el Hospital de Especialidades de la provincia de Sullana.

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Sucedió en la cuadra 2 de la calle Santa Clara, cerca del parque Bosnia del asentamiento Sánchez Cerro. Producto de la balacera, Fabio Alberto Gonzáles Gutiérrez, de 25 años, recibió impactos de bala en el pecho.

A pesar de ser trasladado de urgencia al nosocomio del sector oeste, falleció durante la noche del jueves 7 de mayo. También resultó herida Ericka Ruiz Torres (42), quien permanece bajo observación médica. En tanto, el caso es investigado por agentes policiales del Depincri de esta localidad.