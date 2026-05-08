Una adolescente embarazada, de aproximadamente 17 años, falleció la tarde del último jueves en el interior de un consultorio obstétrico que se sitúa en la cuadra cinco de la avenida 26 de Marzo, en el distrito de Florencia de Mora, en la provincia liberteña de Trujillo.
Hasta el establecimiento llegó personal de la comisaría de Florencia de Mora y de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes quedaron a cargo de las pesquisas y así esclarecer las circunstancias del deceso de la mujer.
Asimismo, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, indicó en RPP Noticias que el consultorio, al parecer, no contaría con la autorización para el funcionamiento.
“Está en materia de investigación por parte de la Fiscalía. Nosotros hemos brindado toda la información acorde al equipo Samu que fue llamado a las 6:54 de la tarde, aproximadamente, el cual acudió y bueno, lamentablemente, encontró dentro de un centro obstétrico particular una persona fallecida de aparentemente 17 años”, indicó el titular de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad.
Según reportes preliminares, la menor habría tenido cinco meses de gestación y era natural de Huánuco.
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