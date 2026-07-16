Hablar de Lucho Quequezana, es mencionar la música peruana en todo su explendor, pero incluso un artista de esta índole tiene sus raíces, aquellas que quiere mostrar en una serie de conciertos.

En efecto, este fin de semana Lucho Quequezana estará en Arequipa para presentar su última propuesta “Andino”, en esta entrevista conoceremos más de su trabajo y también de sus proyectos, en especial con niños y ancianos, pues considera que la música les puede cambiar la vida.

Aquí la entrevista.

¿De qué se trata esta nueva presentación? Andino es un retorno a los sonidos con los que empecé a tocar, los sonidos de mi adolescencia. Después de mucho tiempo explorando y fusionando músicas de diversas partes del mundo, he regresado a la raíz, a instrumentos completamente orgánicos: charango, guitarras, zampoñas y quenas. El resultado ha sido muy bonito; es la mirada de un músico que lleva varios años entendiendo la música desde otra perspectiva. Además, es un concierto audiovisual. Al ser música instrumental, no hay letra, por lo que el público genera su propia película. Los visuales recrean el espacio para que la gente se sumerja en las historias que cuento en cada tema.

¿Cuándo te presentas en Arequipa y qué ciudades visitará la gira? Empezamos este sábado 18 en el Teatro Fénix de Arequipa. Luego, el 25 de julio, estaremos en Huancayo, en el teatro del Colegio Andino, y continuaremos en Huaraz. Es una gira nacional donde buscamos que el público disfrute de esta propuesta.

¿Es Andino una representación de las ciudades que visitarás?Más que representar una ciudad específica, el disco es una confluencia de distintas sonoridades. Como yo soy una mezcla de distintas regiones —mi papá es cusqueño y mi mamá es de Mollebaya, Arequipa—, eso se refleja en la música. El disco es muy variado: va desde lo festivo y alegre hasta lo reflexivo. Canciones como Sacha Kuyui, grabada solo con guitarras y charangos, buscan ese sonido “madera”, ese carácter más íntimo y épico.

Paralelamente a tu faceta como compositor, lideras la escuela Hanan. ¿En qué consiste este proyecto? Es un centro de formación y exploración musical que fundamos con mi esposa hace cinco años. Nuestro objetivo no es formar músicos profesionales, sino que la música sea un espacio accesible para todos, sin importar la edad. Tenemos desde módulos de primera infancia (inmersión musical a través del juego) hasta clases para adultos mayores; nuestra alumna más grande tiene 90 años. Queremos que la gente pueda disfrutar de un instrumento como parte de su bienestar, respetando los procesos naturales de cada etapa, especialmente en los niños, sin presiones ni frustraciones.

En un mundo donde la música digital y la inteligencia artificial ganan terreno, ¿crees que el valor de las bandas orgánicas se está perdiendo? Creo que la tecnología siempre genera un susto inicial, pero el ser humano termina convirtiéndola en una herramienta. Mientras más gente esté aislada frente a una computadora, más valorará un espacio donde haya seres vivos tocando con corazón y alma. Una banda en vivo con trompetas, vibrando en la misma sala que el público, no tiene punto de comparación. La música en vivo es insustituible.

Finalmente, invita a tus seguidores al show en Arequipa. Los invito a todos este sábado 18 al Teatro Fénix. Vayan en familia, lleven a sus hijos, a sus abuelos; es un espectáculo diseñado para que todos salgan aprendiendo algo nuevo. Las entradas ya están disponibles en Teleticket. ¡Los espero para compartir esta experiencia!

Lucho Quequezana

Músico Tiene más de dos décadas de trayectoria musical.

Ganó el premio Nacional de Cultura en 2014.

Fue nominado al Latín Grammy en 2014.

Reconocido por la UNESCO y finalista en las Olimpiadas de las Culturas WCO