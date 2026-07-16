El consejero regional Robert De La Cruz, quien postula a la Alcaldía de Trujillo, y el gerente de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor Hugo del Carpio, están en pie de guerra.

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El candidato de Podemos Perú aseveró que de ganar las elecciones desaparecerá el área que dirige el funcionario edil, mientras que el hombre de confianza del burgomaestre Mario Reyna calificó de “negligente” la propuesta de Robert De La Cruz, porque, según dijo, traería abajo proyectos ya aprobados para mejorar el corredor vial de la ciudad.

Enfrentados

“Al señor gerente le voy a decir chau, TMT en mi gestión no va más. El señor Víctor del Carpio está viviendo ahí como funcionario de TMT. El personal (de esa área) que pase a trabajar a la Gerencia de Transportes, continuamos el proyecto del corredor vial, pero no voy a estar pagando una planilla 2 o 3 millones de soles al año, consultorías millonarias”, dijo De La Cruz a N60.

Víctor del Carpio se pronunció ayer por estas declaraciones. Según dijo, la propuesta del candidato pondría “en riesgo tamaño proyecto, como es el corredor vial norte-sur y el sistema integrado de transporte”, debido a que ambas iniciativas “se sostienen en el ente técnico gestor que es TMT”.

“La solución no es desaparecer a las entidades, es fortalecerlas con capacidades y la logística necesaria para asumir tamaña tarea. Miren lo que señala el señor, que va a desaparecer TMT, no teniendo la noción clara de las implicancias que eso puede traer, trágicas para la ciudad y su desarrollo posterior”, aseveró.

El funcionario municipal recordó que hace un año el regidor Giancarlo Toribio presentó un proyecto para disolver y liquidar Transportes Metropolitanos de Trujillo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Concejo y, por el contrario, se aprobó fortalecer esa área.

“Otra cosa, la disolución no es potestad del alcalde (si De la Cruz llega a ganar las elecciones). Esa es protestad del Concejo Municipal de Trujillo, el señor desconoce o no sé cuál es su motivo, sus fundamentos, pero eso no es atribución del alcalde. El alcalde no disuelve los entes técnicos gestores, los disuelve o los evalúa el Concejo”, aseveró.

Robert De La Cruz y Víctor del Carpio ya habían “chocado” a inicios de junio, cuando transportistas paralizaron sus labores en rechazo a un proceso legal que afronta el consejero. El gerente de TMT dijo que De La Cruz manipulaba políticamente a los hombres del volante.