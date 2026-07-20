Luis Aurelio Masco Cáceres, próximo diputado por Arequipa del Partido Cívico Obras, antes de incursionar en la política se dedicaba al manejo de vehículos de carga pesada desde el 2012. Posee dos predios, una concesión minera con una sociedad legal y factura por todo ello 3 millones 319 mil soles en el 2024, según consta en su declaración jurada de hoja de vida presentada en diciembre del año pasado ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El diputado por Arequipa, de 45 años, nació en Mollendo (Islay) y posee estudios técnicos de mecánica automotriz por el Senati, además de estudios para operador múltiple de maquinaria pesada de la Asociación de Servicios y Capacitación (Asercap).

Entre el 2012 y 2014, fue chofer de carga pesada para la empresa Rico Pollo (hoy Corporación Rico), pasando posteriormente por Transportes Hagemsa, Transaltisa y JK Ingeysur, esta última con Yamile Celia Bernedo Lipa como representante legal.

Adicional a esta labor, Masco Cáceres declaró poseer dos predios rurales de 5 hectáreas cada uno, ubicados en el Asentamiento N° 3 de la Irrigación La Joya, ambos como parte de una donación del 2022 de Ángel David Sulla Cáceres, según obra en los Registros Públicos.

Cabe señalar que la segunda propiedad se encuentra hipotecado a favor de Corporación Rico S.A.C. como una garantía de hasta 10 mil dólares de Inversiones Generales y Servicios SLYC S.A.C., empresa constituida en el 2015, dedicada al transporte de carga por carretera, arrendamiento de vehículos y venta al por mayor de materiales de construcción, cuyo accionista mayoritario es el propio diputado con el 98% de acciones, mientras que el porcentaje restante corresponde a Keyla Yadira Bernedo Lipa.

Masco Cáceres es accionista mayoritario de esta empresa, pero tiene una deuda coactiva de 7 mil 110 soles, correspondiente al periodo tributario 2025-01.

CONCESIÓN MINERA NO METÁLICA

Sin lugar a dudas, el bien inmueble más llamativo en manos de Luis Masco es la concesión minera (no metálica) Pampa Blanca San Luis, ubicada en el distrito de Cocachacra (Islay), con un valor de 4 mil soles.

Aunque la extensión original era de 100 hectáreas, según los registros del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingenmet), desde el 2025 esta concesión pasó a ser de 81.47 hectáreas. El petitorio minero tramitado en el 2023 se hizo en conjunto con Juan Alberto Santillana Aguedo, quien fuera funcionario en las municipalidades distritales de Mejía y Cocachacra.

Con todo esto en mención, Luis Masco declaró ingresos anuales (del 2024) por 18 mil soles de planilla, 301 mil soles por rentas de cuarta categoría y un enorme ingreso de 3 millones de soles por rentas de acciones, arrendamiento de predios, bienes muebles, entre otros.