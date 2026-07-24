Han pasado diez días desde que Julio Jesús Roncal Cáceres desapareció sin dejar rastro y, para su madre, la incertidumbre crece con cada hora. Entre lágrimas, Luz Marina Cáceres denunció este viernes que no recibe el apoyo necesario de la Divincri para ubicar a su hijo de 25 años, quien fue visto por última vez el pasado 14 de julio al salir de su centro de trabajo, un taller de carpintería ubicado en el pasaje Chorrillos, en el distrito de Miraflores.

La mujer aseguró que, desde que presentó la denuncia por desaparición, ha sido ella quien ha asumido la búsqueda. Incluso acudió por cuenta propia a las municipalidades de Miraflores y Mariano Melgar para solicitar las imágenes de las cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a reconstruir el recorrido de su hijo.

Sin embargo, explicó que en Miraflores le informaron que las cámaras se encontraban en mantenimiento, mientras que en Mariano Melgar las imágenes no permitían identificar a las personas.

Según indicó Luz Marina, la Policía no habría remitido los oficios necesarios a las municipalidades para acceder formalmente a las grabaciones de seguridad, pese a que el agente encargado del caso le habría asegurado lo contrario.

TRANSACCIÓN POR YAPEO

La última pista que tiene la familia es un mensaje que Julio envió a uno de sus clientes solicitándole el depósito de 700 soles mediante Yape. No obstante, pidió que la transferencia se realizara a un número telefónico distinto al suyo, registrado a nombre de Miguel Ángel Villena. De acuerdo con la madre, la línea es de Trujillo, pero permanece apagada, lo que ha impedido establecer contacto con su titular.

La madre también manifestó sus sospechas sobre la exenamorada de su hijo, una adolescente. Según su versión, la menor habría amenazado en reiteradas ocasiones con hacerle daño si él decidía terminar la relación, aprovechando su condición de menor de edad. Estas afirmaciones forman parte de su testimonio, pero la Policía no habría citado a la adolescente, precisamente por ser menor de edad y no haber un adulto responsable a su cargo.

Ante la falta de resultados, Luz Marina pidió que la Policía acelere las diligencias para esclarecer la desaparición de su hijo. Solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono de su hijo Julio, de la adolescente y del número al que se realizó el pedido de depósito por 700 soles, con la esperanza de obtener información que permita conocer su paradero.

“Lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Cada día que pasa es una angustia para toda la familia”, expresó la madre, quien hizo un llamado a las autoridades para intensificar la búsqueda y pidió a cualquier persona que tenga información sobre Julio Jesús Roncal Cáceres comunicarla de inmediato al número 924948465.