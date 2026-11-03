La desesperación por no saber dónde está su hijo llevó a Luz Marina Cáceres a buscar ayuda incluso de videntes y recorrer las riberas del río Chili. La mujer, madre de Julio Roncal, desaparecido desde el pasado 14 de julio, denunció que la Policía no avanza en la investigación y que ha tenido que realizar sus propias indagaciones para tratar de encontrarlo.

Este martes, la mujer llegó hasta la Plaza de Armas de Arequipa para exigir que las autoridades aceleren las investigaciones y esclarezcan qué ocurrió con su hijo. Contó que, ante la falta de información, consultó al menos a cuatro videntes, quienes coincidieron en señalarle que el joven habría sido arrojado cerca del río Chili. A partir de esas versiones, recorrió varios sectores de la ribera con la esperanza de encontrarlo.

Uno de los puntos que más inquieta a la madre es lo ocurrido en el hostal Bolognesi, ubicado en el Cercado de Arequipa, donde su hijo fue visto por última vez. Según relató, las cámaras de seguridad registraron el ingreso de Julio el 14 de julio, llevando su polera en la mano y vistiendo un pantalón de trabajo. Sin embargo, horas después, otro hombre salió del establecimiento con la ropa de su hijo.

Luz Marina sostiene que la persona que aparece en las imágenes no sería Julio. Asegura que, al observar las características del rostro y la forma de caminar, encontró diferencias que le hacen dudar de que se trate de su hijo.

La madre también contó que, dos meses después de la desaparición, recuperó el celular de Julio por sus propios medios, luego de realizar un seguimiento e indagaciones. Sin embargo, al revisar el equipo encontró que la información había sido borrada y que el teléfono había sido formateado, por lo que pidió que se investigue quién tuvo acceso al dispositivo y qué información contenía.

Otro de sus cuestionamientos está dirigido a la demora en las diligencias fiscales. Según manifestó, recién después de que el caso fuera declarado complejo, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario, medidas que considera importantes para conocer los últimos movimientos de su hijo y reconstruir lo que ocurrió antes de su desaparición.

“Las personas que estaban en el hotel son trujillanos. Yo he investigado por mis propios medios, yo he encontrado el celular de mi hijo, que está flasheado. Mi hijo no puede desaparecer así, algo le hicieron en ese hotel. Que investiguen y los detengan a todos”, reclamó.

Luz Marina pidió que se revisen nuevamente las imágenes de las cámaras de seguridad, se identifique a todas las personas que estuvieron en el hostal Bolognesi y se esclarezca qué ocurrió con Julio desde que ingresó al establecimiento. Mientras tanto, continúa buscándolo y exige respuestas sobre el paradero de su hijo.