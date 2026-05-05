Madre e hijo mueren tras despiste de camioneta en la vía Arequipa–Puno

Una madre y su hijo murieron ayer luego de que la camioneta en la que viajaban se despistó y cayó a un barranco de más de 50 metros de profundidad en la vía Arequipa–Puno.

El accidente ocurrió minutos después de las 7:00 de la noche del último lunes cuando la camioneta de placa Z4P-256, que se desplazaba desde Juliaca con dirección a Arequipa, transitaba por kilómetro 78, en el sector de Quiscos, distrito de Yura.

Según la información policial, el vehículo era conducido por Timoteo Choquehuanca Quea, de 64 años, quien viajaba junto a su esposa, Primitiva Mamani Cutipa, de 63 años; y su madre, María Quea de Choquehuanca, de 86 años.

Tras la caída, Primitiva Mamani logró sobrevivir y fue rescatada por bomberos y la policía para su evacuación a una clínica. Sin embargo, Timoteo Choquehuanca y María Quea quedaron atrapados dentro del vehículo siniestrado y fueron encontrados sin signos vitales. La zona donde ocurrió el accidente no contaba con cobertura telefónica, lo que dificultó las primeras comunicaciones de emergencia.

Al lugar se trasladaron peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Arequipa y a la Sección de Tránsito de la comisaria de Yura para realizar la diligencias e investigación y el levantamiento de los cuerpos.

También se solicitó la intervención de la brigada de Búsqueda y Rescate del Departamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de Arequipa, con el fin de recuperar los cuerpos de las víctimas.