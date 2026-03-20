Momentos de terror vivieron una madre y su hijo menor de edad, luego de que una banda de delincuentes irrumpió en su vivienda para robarles, en el distrito de Cayma en Arequipa.

La víctima, identificada como Yola C. C., de 42 años, denunció que el hecho ocurrió la madrugada de este jueves en su domicilio, ubicado en el pueblo joven Embajada de Japón, cuando se encontraba descansando junto a su hijo.

Según su testimonio, varios sujetos ingresaron a la vivienda y, armados, la amenazaron con llevarse al menor si no revelaba dónde guardaba el dinero que tenía en su casa, producto de la venta de un terreno en la ciudad de Sicuani, en Cusco.

Ante el temor por la seguridad de su hijo, la mujer se vio obligada a entregar los 50 mil soles que había escondido en el inmueble. Tras obtener el dinero, los delincuentes ataron de pies y manos, tanto a la madre como al menor y huyeron del lugar.

Minutos después, la mujer logró desatarse y acudió a la comisaría de Acequia Alta para denunciar lo ocurrido. La Policía inició las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este violento asalto.

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