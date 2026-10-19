El Gobierno Regional de Arequipa, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Arequipa firmaron hoy el convenio interinstitucional para impulsar el desarrollo de la nueva Ciudad Majes.

La iniciativa contempla habilitar aproximadamente 4 mil 300 hectáreas para una ciudad con capacidad proyectada de 300 mil viviendas, situado entre los distritos de Vitor y Siguas.

El gobernador Rohel Sánchez explicó que el acuerdo se enmarca en los compromisos del Consejo de Estado Regional para promover el desarrollo integral de Majes-Siguas, en sus tres etapas. Infornó que la nueva ciudad busca ordenar el crecimiento poblacional y proteger las tierras destinadas a la actividad agrícola, mediante una planificación urbana que contemple servicios básicos, educación, salud, parques y áreas verdes.

La autoridad regional señaló que las instituciones involucradas deberán explorar alternativas para ejecutar el proyecto. Una de ellas será la inversión privada bajo la modalidad de proyectos en activos, mecanismo que permitiría desarrollar soluciones habitacionales sin demandar desembolsos directos del Estado. Mencionó como antecedentes las iniciativas Nuevo Amanecer 1 y Nuevo Amanecer 2, que se encuentran avanzadas en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

La Municipalidad Provincial de Arequipa asumió el compromiso de incorporar el proyecto en sus instrumentos de planificación urbana y acondicionar los terrenos dentro del marco legal. Sánchez afirmó que el Gobierno Regional, a través de Autodema, también participará en la comisión encargada de impulsar los acuerdos, mientras que la Presidencia del Consejo de Ministros liderará su cumplimiento. Añadió que el proyecto quedará encaminado y que su ejecución dependerá de las siguientes autoridades.

Respecto a los plazos, el gobernador reconoció que todavía no se ha establecido cuándo comenzarán las obras ni cuánto tiempo tomará completar la nueva ciudad, debido a la magnitud de la propuesta. Señaló que el diseño preliminar trabajado con el Ministerio de Vivienda considera el saneamiento y la implementación de servicios esenciales, y que la planificación deberá permitir un crecimiento urbano ordenado, sin comprometer las áreas agrícolas.

Sánchez también informó que el arbitraje internacional relacionado con Majes-Siguas II continúa su curso y según su posición no impedirá avanzar con los proyectos. Indicó que Proinversión prepara una convocatoria internacional para continuar con el desarrollo de Majes-Siguas II.