El proyecto Majes Siguas II podría llegar a costar US$ 1,150 millones considerando la garantía soberana, mejora de la infraestructura hidráulica, mantenimiento de equipos durante los más de 2 años de paralización y otros.

La estimación la hizo el especialista en temas agrarios y ex viceministro de Agricultura, Huber Valdivia, quien recordó que en el año 2005 el costo era de US$ 259.87 millones, luego, esta cantidad se ha ido incrementando y a la fecha está en US$ 550.44 millones.

“La concesionaria está afrontando los costos de mantenimiento de todo el proyecto, pero eso luego lo tendrá que asumir el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Solamente estamos estimando, porque no hay información precisa y detallada, pero esas estimaciones están dentro de una lógica muy respetable”, comentó.

Para Valdivia, el tema económico será motivo de una nueva adenda, ya que en la 13 solo se está viendo el cambio tecnológico.

“Lo justo hubiera sido que ahora también se incluya el reajuste de costos 2014 – 2020, pero de una manera muy amañada no lo han colocado. Eso es no ser transparente”, remarcó.

La puesta a punto del sistema de aducción Colca Siguas es otro tema, porque supera los mil millones de soles donde se pone en duda el nivel de gestión del GRA, ya que hasta ahora no ejecutó mantenimiento alguno.

Al respecto, el apoderado legal del GRA, Augusto Palaco, solo atinó a decir que eso le corresponde al Estado peruano y lo gestionarán cuando terminen el tema de la adenda 13, esperan en poco tiempo convocar a la elaboración del expediente técnico para este trabajo.

“El tema de Majes Siguas II no es solo la adenda 13. Desde el minuto 1 que asumimos el proyecto estamos plenamente conscientes de que hay que cumplir con todos estos requerimientos”, respondió.

Además, Valdivia mostró su extrañeza porque el GRA no está tomando en cuenta a la supervisión especializada.

Inversión. Este año tuvo un presupuesto de S/ 118 millones y solo se ejecutó 2.5% que asciende a S/ 2.9 millones