La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) cerró hoy el paso directo de los vehículos que bajaban por la avenida Juan de la Torre hacia al puente Grau, como una prueba piloto, pero el hecho generó gran molestar entre los conductores por la acumulación de vehículos que se registró en las horas punta.

El cierre del acceso generó gran congestión y malestar a los ciudadanos. Foto: Omar Cruz

Las unidades que bajaron por la avenida Juan de la Torre tuvieron que trasladarse hasta la avenida La Marina y dar vuelta para acceder al puente Grau. Sin embargo, algunos buses afiliados al Sistema Integrado de Transportes (SIT) han utilizado las calles San Agustín y Palacio Viejo para llegar a Cruz Verde, hecho que fue reportado por los inspectores municipales.

En la intersección de la calle Bolívar con Juan de la Torre, se generó un problema, porque decenas de estudiantes de la Universidad San Pablo cruzan la vía, deteniendo por unos segundos el tránsito de los vehículos.

EVALÚAN PROPUESTAS PARA HABILITAR CALLES

El gerente de Transportes y Movilidad Sostenible, David Hernández; el subgerente de Transporte Interurbano y Especial, René Ortiz; y el alcalde Víctor Hugo Rivera, se reunieron hoy para mejorar la fluidez del tránsito vehicular en el puente Grau y avenida Juan de la Torre.

Entre las propuestas se encuentra abrir la continuación de la calle Villalba. Hace unas semanas era utilizado como paradero informal de vehículos tipo loncherita y actualmente es peatonalizada. Sería la continuación para conectar con Puente Grau.

El subgerente de Transporte Interurbano de la MPA no descarta la posibilidad que los universitarios y vecinos de la urbanización Campiña Paisajista tengan que cruzar por el óvalo San Lázaro, una cuadra más arriba.

