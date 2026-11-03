La malla que protegía del sol a los niños que utilizan la losa deportiva Santa María, en el distrito de Paucarpata, permanece desprendida desde hace seis meses, sin que hasta el momento la municipalidad distrital haya realizado su reparación.

Según los vecinos, la malla cedió el 20 de abril de este año debido a los fuertes vientos. Desde entonces, la malla quedó colgando de la estructura metálica y no ha sido repuesta, pese al tiempo transcurrido.

La losa deportiva es utilizada por los estudiantes de primaria de la institución educativa Santa María para desarrollar sus actividades recreativas. También acuden los niños del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei), por lo que la falta de protección los expone directamente a los rayos solares.

Aunque la estructura metálica todavía permanece estable, las mallas continúan colgando y el espacio no cuenta con la cobertura que tenía anteriormente. Los vecinos consideran urgente que la municipalidad atienda el problema, especialmente ahora que aumentaron las temperaturas y la radiación solar en Arequipa.