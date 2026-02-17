En una nueva edición de “Cara a Cara” con Diario Correo, conversamos con el candidato para la cámara de diputados, con el N° 1 del partido Primero, Manuel Delgado Postigo. El abogado y agricultor, dijo que defenderá los intereses de los agricultores, pero con leyes que les permitan tecnificar sus cultivos. Además de la necesidad de hospitales y la lucha contra la criminalidad.

Aquí la entrevista.

Usted proviene de una familia agrícola y conoce el sector ¿Cuál es su propuesta principal para el campo? Mi bandera es impulsar una revolución agraria tecnológica. Propongo una ley que fomente la verdadera asociatividad entre pequeños y medianos agricultores para conectarlos con el boom agroexportador. Perú es la despensa del mundo, pero nuestros agricultores están relegados.

¿Es decir que ha existido un descuido del Midagri? Se tiene que destrabar proyectos vitales como Majes Siguas II y el Puerto de Corío. El Ministerio de Desarrollo Agrario ha descuidado totalmente al productor; hay fondos que se quedan en leyes y nunca llegan al campo. Entonces que tenemos, un agricultor que abastece pero no gana lo que debería, se tienen que formular leyes para mejorar su producción y con eso también se mejora la calidad de los productos.

Arequipa también es una región minera ¿Cómo equilibrar ambas actividades, considerando los conflictos sociales pasados? Ambas actividades pueden y deben coexistir. Yo saco la cara por la agricultura, pero no estoy en contra de la minería, siempre que cumpla dos requisitos: licencia social y cumplimiento estricto de la ley. Hoy la ingeniería permite hacer minería sin contaminar. Además, hay que distinguir: la minería ilegal es un crimen y debe combatirse; la informal, en cambio, requiere atención para formalizarse.

Sobre el REINFO ¿apoyaría una nueva ampliación para los mineros artesanales? No. No estoy de acuerdo con más ampliaciones del REINFO porque se han convertido en una puerta abierta para actividades ilegales como el contrabando y la trata de personas. Lo que necesitamos son mesas de diálogo para establecer reglas de juego claras, no prórrogas infinitas.

La inseguridad es la mayor preocupación en Arequipa ¿Qué planteamientos trae para este sector? La extorsión hoy funciona como un modelo de negocio tecnológico, por lo tanto, la respuesta del Estado debe ser tecnológica. Propongo una reforma moderna de la Policía, capacitándolos en cibercrimen y dotándolos de herramientas digitales. No es posible que un delincuente escape de un distrito a otro porque los sistemas de serenazgo y policía no están interconectados. Necesitamos un sistema articulado que una al serenazgo, la PNP, el Ministerio Público y la sociedad civil.

¿Cómo lograr esto si a veces el presupuesto no alcanza o los alcaldes no colaboran? Muchas veces el problema no es la falta de dinero, sino una administración nefasta y corrupta. Como congresista, aunque no ejecuto obras, tengo la facultad de fiscalizar. Voy a estar “respirándole en la oreja” al gobernador regional y a los alcaldes para que inviertan con transparencia. Mi labor será exigir que la tecnología se use para optimizar servicios y eliminar la burocracia ineficiente.

El sistema de salud en Arequipa está en crisis, con hospitales paralizados como el de Camaná o Chala ¿Qué hacer al respecto? Vivimos en un sistema desarticulado donde EsSalud, el MINSA y los gobiernos regionales pelean entre sí. Mi propuesta a largo plazo es un sistema único unificado. Mientras tanto, debemos centrarnos en la transparencia de compras y en la meritocracia. En Arequipa tenemos cuatro grandes hospitales paralizados (Maritza Campos, Camaná, Chala y Cotahuasi); mi prioridad será fiscalizar para que estas obras se terminen de una vez. Además, debemos declarar de urgencia nacional la lucha contra la anemia infantil, que afecta a 4 de cada 10 niños en el sur.

​PERFIL

Manuel Delgado Postigo

Abogado y agricultor

Proviene de una familia de agricultores en Tiabaya.

Abogado de profesión en la Católica San Pablo.

Tiene estudios y especialidades en ESAN así como en otros países como Costa Rica.

