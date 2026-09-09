Manuel Vera Paredes, quien ocupó en cuatro oportunidades la alcaldía del distrito de Cerro Colorado, vuelve a la arena electoral como candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa por el movimiento regional Fuerza Arequipeña.

Entre sus principales propuestas figura la formalización de 130 pueblos jóvenes ubicados en 29 distritos de la provincia, con el objetivo de avanzar en el saneamiento y reconocimiento de estos sectores.

Asimismo, Vera plantea dar una solución al Sistema Integrado de Transporte (SIT) y atender el conflicto generado en torno a la tarifa del pasaje urbano. El candidato sostiene que estos problemas requieren medidas concretas.

¿Cuál fue la motivación que ha tenido para presentarse a la alcaldía provincial de Arequipa? Cuando ingresamos a Cerro Colorado en la primera gestión, en el 2007, era un distrito en penurias, el Cono Norte no existía, recién estaban ocupando. Había una expansión urbana desordenada en aquellos tiempos. Sin embargo, gracias a un trabajo ordenado, planificado, consensuado con los dirigentes de la población, se ha podido lograr que el Cono Norte se convierta en un polo de desarrollo económico. Hay servicios, cuentan con instituciones educativas y complejos deportivos, lo que mejoró la calidad de vida. Hemos visitado los 29 distritos de la provincias, hay urbanizaciones que no tienen saneamiento físico legal, no cuentan con servicios básicos de agua, desagüe, luz y colegios. Vamos a darle oportunidad a los vecinos para que cuenten con el equipamiento urbano.

En el reordenamiento territorial y la titulación, ¿Cómo impulsaría la formalización de cientos de personas? Con la experiencia que tenemos de cuatro gestiones en la Municipalidad de Cerro Colorado, el liderazgo y la decisión política con un equipo técnico se tomará decisiones para realizar el saneamiento físico legal. Tiene que cumplirse con ciertos pasos como la presentación de la documentación desde cuándo están posesionados, tipo de terreno, algunos en zona de riesgo se puede dar solución con las mitigaciones y trabajos previos, en segunda etapa. Más de 130 pueblos en los 29 distritos no tienen saneamiento físico legal, somos más de 65 mil habitantes sin servicios. Va ser prioridad para nosotros.

De ser elegido alcalde, ¿Qué haría con el Plan de Desarrollo Metropolitano que está en observación? Es lamentable que una municipalidad donde han pasado cuatro autoridades tengamos un PDM no adecuado a la realidad de Arequipa. En el planeamiento del PDM que hasta hoy no se aprueba no salen al campo, no se ensucian los zapatos, no visualizan la realidad de los terrenos. Desde la municipalidad de Cerro Colorado hemos convocado al equipo técnico de PDM y les sugerí ir al campo y no se ha dado. Mejor hubieran encargado que cada municipalidad elabore su propio PDM, lo presenten y lo aprueben.

¿Qué hacer con el transporte? Tenemos una etapa preoperativa que no se va cumplir y menos con la operativa, vencieron los plazos, lo que significa que este proyecto está caduco, a un lado. En el primer año de gestión debemos fiscalizar capacitar y hacer una verificación de las unidades para ver si están en condiciones, también determinar las vías independientes para el transporte urbano, los paraderos que deben estar cada dos cuadras. Deberíamos tener mil 750 unidades para solucionar el transporte urbano. El estudio técnico debe determinar si corresponde buses eléctricos, metro o teleféricos como anuncian otros candidatos.

Los transportistas exigen que el costo del pasaje sea S/ 1.50, ¿es viable? Soy economista, para determinar el costo se debe hacer una estructura de costo que va determinar cuánto está el pasaje. Ellos dicen que subió el combustible y el convenio dice que si eso ocurre es porque hay unidades nuevas, hay un buen servicio, eso no se cumple. Se va determinar con la realidad.

¿Qué hacer con el fenómeno El Niño? En Cerro Colorado hemos elaborado como 40 fichas para hacer trabajos previos como enrocamientos en quebradas y lugares donde se han suscitado problemas.

¿Le preocupa los procesos judiciales que ha tenido? Me siento agradecido por Dios, a pesar de los golpes bajos y las denuncias sin sustento, me ha permitido tener fuerzas para poder doblegar la adversidad de mis pueblos.