María Herrera Terrazas asumió funciones desde hoy como consejera accesitaria del Consejo Regional de Arequipa, en reemplazo de Marleny Arminta, quien solicitó licencia sin goce de haber para iniciar su campaña electoral a la Cámara de Diputados.

La incorporación se formalizó esta mañana en una pequeña ceremonia de juramentación realizada en la sede del Consejo Regional de Arequipa, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió la resolución que la habilita a ejercer el cargo por un periodo de 60 días, desde el 11 de febrero al 12 de abril.

Herrera Terrazas, representante del movimiento regional Yo Arequipa, señaló que se reunirá con Arminta para continuar a los procesos de fiscalización, pero además visitará los albergues del Gobierno Regional de Arequipa como presidenta de la Comisión de la Mujer, Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor.

La nueva consejera manifestó además que, a su criterio, la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez no cumplió con las expectativas de la población en la ejecución de obras.

Herrera Terrazas es odontóloga de profesión, no trabajó en el sector público y según su declaración jurada presentada ante el JNE en el 2022 declaró ingresos anuales por 36 mil soles como cirujana dentista independiente.

VIDEO RECOMENDADO