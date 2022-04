Continuando con el programa de todas las actividades por el 11° Aniversario de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, el jueves se realizó un enlace virtual con el Premio Nobel de Literatura, dicha entrevista estuvo a cargo del escritor Jorge Eduardo Benavides.

Correo tuvo acceso a esta amena conversación, la cual será difundida completa el día hoy.

Durante la entrevista, nuestro Premio Nobel recordó como desde niño iba a visitar la casa de su tío Eduardo y que le gustaba disfrutar de famoso Chupe de Camarones.

“Recuerdo que en el año 1940, en Arequipa hubo un congreso eucarístico, mis padres me llevaron a la ciudad natal y es el primer contacto lucido que tuve de niño, nos alojamos donde el tío Eduardo (Juez), Me sentí en familia me acuerdo que el tío tenía a su cocinera y nos mostró el plato “Chupe de Camarones” y recuerdo que esos animales extraños, los camarones, los enormes del río Vitor me desconcerté y es la primera vez que probé el chupe”, fueron las palabras del escritor arequipeño, en esa línea.

El director de la biblioteca, Rubén Pachari Romero, señalo que los gestos y el amor que muestra el premio nobel por Arequipa se ven en su rostro.

El Conversatorio completo se emitirá el día viernes 1 de abril desde las 19:00 Hrs a través del Facebook de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa.