Durante una visita a la ciudad de Arequipa, el candidato presidencial del partido Perú Primero, Mario Vizcarra, lanzó duras críticas contra el mandatario José Jerí, a quien comparó con “Pantaleón y las visitadoras”, en referencia a denuncias por presuntos contratos irregulares en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a la prensa desde la plataforma comercial de Río Seco, Vizcarra cuestionó la conducta del jefe de Estado y señaló que el Ejecutivo enfrenta serios cuestionamientos que, a su juicio, deben ser investigados por las autoridades correspondientes. “Ya parece Pantaleón y las visitadoras, ya van catorce” indicó.

La expresión utilizada por el aspirante presidencial remite a la novela del escritor Mario Vargas Llosa, publicada en 1973 y basada en hechos reales ocurridos en la Amazonía peruana, donde el término “visitadoras” se emplea para referirse a trabajadoras sexuales.

Asimismo, sobre las reuniones del mandatario con empresarios chinos sostuvo: “El presidente José Jerí se reúne a medianoche con mafiosos”. Según el hermano del expresidente, Martín Vizcarra, esta es la razón por la cual la corrupción sigue en el gobierno peruano.

Respecto a las encuesta Datum difundida recientemente en donde lo coloca en sexto puesto, el aspirante presidencial restó credibilidad a estos sondeos y aseguró que su verdadera medición es el respaldo ciudadano en las calles.

“Nosotros no pagamos ninguna encuesta. Para mí, las encuestas son estas”, señaló Vizcarra, en referencia a sus simpatizantes que lo acompañaron durante su recorrido en la plataforma comercial. Añadió que, a diferencia de otros aspirantes, su campaña se desarrolla en espacios abiertos y con participación ciudadana.

Sobre el estado de salud de Martín Vizcarra, su hermano informó que se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Precisó que actualmente permanece internado en un hospital, donde viene recibiendo atención médica especializada.

El candidato presidencial señaló que la evolución es favorable y que su familiar se está recuperando progresivamente. “Está en plena recuperación”, declaró.

Mario Vizcarra afirmó que sus propuestas apuntan a generar un cambio en el país y señaló que su compromiso es no defraudar ni mentir a la población y sostuvo que los planteamientos que viene presentando “van a ser la realidad” en un eventual gobierno.

El candidato presidencial indicó que el Perú cuenta con grandes recursos, pero cuestionó que estos beneficien solo a un grupo reducido. En ese sentido, afirmó que su propuesta busca corregir las desigualdades y promover un mayor compromiso social, con el objetivo de que el crecimiento económico alcance a más peruanos.

En materia de seguridad ciudadana, Vizcarra sostuvo que la lucha contra la delincuencia será una prioridad desde el primer día de su gestión. Precisó que el combate no solo se dirigirá a los delitos en las calles, sino también a prácticas irregulares dentro de las instituciones, remarcando que, si bien la Policía Nacional cuenta con profesionales capacitados, algunos malos elementos afectan su imagen y deben ser enfrentados.

VIDEO RECOMENDADO