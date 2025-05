En un tono desafiante, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que no necesita estar habilitado para hacer política en el interior del país, por lo que continuará en carrera política, pese a tener 2 inhabilitaciones para ejercer cargo público, además de 2 procesos judiciales en su contra cuando era gobernador de Moquegua.

“Esto (enseñando su DNI) me faculta para poder desplazarme por todo el país y dar a conocer mis ideas, mis propuestas, mis planteamientos políticos de desarrollo, entonces yo no necesito que me habiliten para poder recorrer el país y para poder hacer llegar mi propuesta política”, expresó durante su estancia en la ciudad de Arequipa, donde participará de diversas actividades hasta el sábado.

Frente a estas inhabilitaciones se presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, sin embargo, sostuvo que presiones políticas impiden que este recurso sea aceptado, por lo que se acudió a una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El 5 de marzo hemos presentado una medida cautelar para que mientras solucionen el tema de fondo pueda suspender las inhabilitaciones y pueda yo postular como cualquier ciudadano”, explicó, mostrando su confianza de que esta instancia le dé la razón.

candidatos.

Aunque evitó dar nombres sobre quienes estarían rodeandolo como parte de su equipo técnico o asesorándolo, desde el propio partido político confirmaron que Martín Vizcarra, hermano del exmandatario, es uno de los de mayor presencia en la organización, junto a él también está Gianina Manrique, entre otros personajes.

Entre sus propuestas en materia de inseguridad ciudadana, Vizcarra no dudó en afirmar que se usarán los cuarteles en estado de abandono para poder implementar cárceles y albergar a más presos, además de estar de acuerdo con la política de expulsión del país de extranjeros en situación ilegal.

VIDEO RECOMENDADO