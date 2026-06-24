Arequipa tiene 34 288 ciudadanos mayores de 18 años habilitados para participar en las Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026, programadas para el próximo 1 de noviembre. Así lo informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que entregó los padrones electorales correspondientes a las municipalidades de la región.

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Los electores arequipeños elegirán a las autoridades de 25 municipalidades de centros poblados ubicadas en las provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En cada municipalidad se votará por un alcalde y cinco regidores, quienes representan el nivel de gobierno más cercano a la población.

A nivel nacional, el proceso involucra a 3 358 677 ciudadanos habilitados para votar en centros poblados de todo el país, para lo cual RENIEC remitió 3 382 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales.

Esta es la primera vez que RENIEC tiene a su cargo la elaboración de estos padrones. Tras la entrega inicial el 19 de febrero, el organismo procesó 329 solicitudes de actualización presentadas por municipalidades de todo el país, de las cuales 290 fueron atendidas por ingresar dentro del plazo establecido.

En Arequipa se recibieron cinco solicitudes válidas, provenientes de las provincias de Arequipa, Caylloma, Islay y Camaná.

Según la Ley N.º 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados, las municipalidades provinciales son las responsables de organizar estas elecciones en coordinación con municipios distritales correspondientes y con el apoyo de los organismos del sistema electoral.

PROCESO

Asimismo, la organización de cada proceso electoral estará a cargo de un Comité Electoral de cinco pobladores que domicilien dentro de la delimitación territorial de la municipalidad de centro poblado.

La designación de los pobladores se realiza por sorteo realizado en acto público y en presencia de los representantes de la municipalidad provincial y distrital.