Más de 50 proveedores han incumplido con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), según informó la gerente general del GRA, Norma Mamani. Estos proveedores serán evaluados por el Organismo de Supervisión del Estado, que podrá imponer sanciones y podrían llegar a su inhabilitación.

Mamani explicó que estos incumplimientos han ocasionado retrasos significativos en varios proyectos de la región, afectando al menos 10 a 15 obras. Entre ellas se encuentran importantes proyectos como los que se encuentran en Cerrito Huacsapata y Pozo Negro, que forman parte de las obras de Administración Directa en diferentes provincias.

La gerente también detalló que si bien no pueden evitar que los proveedores que en su momento incumplieron con el GRA vuelvan a cotizar. “Exhortamos a esas empresas que han incumplido que no se presenten, porque es un daño, no solo a la institución, sino a la sociedad”, señaló.

Por su parte, la jefa de Logística del GRA, Gloria Maynas, detalló que actualmente la región trabaja con alrededor de 2000 proveedores, de los cuales el 50% están en el rubro de ferretería. Sin embargo, Maynas señaló que muchos errores surgen cuando los proveedores ingresan datos incorrectos o participan en categorías equivocadas.