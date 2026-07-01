Más de 4 mil estudiantes participarán en los desfiles escolares organizados por la Municipalidad Provincial de Arequipa con motivo del 205.º Aniversario de la Independencia del Perú. Las actividades se desarrollarán los domingos 12 y 19 de julio en la Av. Independencia, donde se realizará el Concurso de Desfile Escolar y la edición especial “Campeón de Campeones Munakuyki Perú”, respectivamente.

La subgerente de Educación y Cultura, Ana María Carrasco, informó que cada institución participará con alrededor de 90 integrantes entre escolta, estado mayor y banda, por lo que se estima la presencia de más de 4 mil estudiantes. Además, este año se contará con colegios invitados de otras provincias y con la participación de estudiantes con habilidades especiales como parte de una política de inclusión.

SEGURIDAD

Para garantizar el desarrollo de ambas jornadas, la comuna elaboró un plan de contingencia, el cual contempla puntos de salud e hidratación, medidas de protección solar, cerca de 30 inspectores de tránsito, personal de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y la coordinación con la Policía Nacional y la Prefectura para garantizar el desarrollo seguro de los desfiles.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez, indicó que también se habilitarán zonas de desfogue peatonal, espacios para la instalación de estrados y un área destinada a niños con capacidades especiales.