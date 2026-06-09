La advertencia de una denuncia por presunto abuso sexual, un monto de dinero que los investigados aseguraron que no podían pagar para ocultar la supuesta relación que mantenían con dos menores de edad, habría sido el móvil de la masacre de la familia Calsin en Majes, crimen que, de acuerdo con las preliminares de la PNP, fue planificada por los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, de 22 y 18 años respectivamente, que hoy enfrentan un pedido de prisión preventiva.

Según los hermanos que laboraban en minas de Secocha, en Camaná, conocían a Gerardo Calsin Cari y a su familia. Fray habría mantenido una supuesta relación con la menor de 13 años, mientras que su hermano Tony con la adolescente de 15 años. Ambos sostienen que ante esta situación, el padre de las menores les dijo que los iba a denunciar por abuso sexual, pero a la vez habría presionado a cada uno de ellos con el pago de 10 mil soles para no formalizar las acusaciones ante la policia.

Esta situación condujo a los hermanos a planear el ataque y lo primero que hicieron fue comprar un hacha la tarde del 1 de mayo en una ferretería ubicada en el distrito de Majes. Cerca de la medianoche del martes, acudieron a la vivienda de la familia Calsin. Fray fue el primero en ingresar, encontrando a todos dormidos.

Según el detenido, intentó marcharse, pero su hermano Tony, que llevaba la herramienta entre manos, lo conminó a volver, produciéndose el salvaje ataque.

En medio de la oscuridad, a quien atacaron primero fue a Gerardo Calsin Cari, quitándole la vida de un golpe en la cabeza mientras dormía echado boca abajo sobre su cama; luego, prosiguieron con Roberta Calsin Pacompia. Mientras Fray la sujetaba, Tony le daba de hachazos, logrando herirla en el rostro y el brazo derecho, uno de los golpes también llegó a herir a Fray.

Los gritos desesperados de la madre de familia despertaron a sus cuatro hijos, quienes también fueron atacados por los hermanos. Fue la menor de 13 años quien descubrió que uno de los agresores era Fray, motivando su huida y la de su hermano, que corrieron por parcelas y calles del distrito de Majes hasta llegar en la mañana al distrito de Santa Isabel de Siguas, donde ingresaron a la posta médica de Sóndor, donde buscaron atención para la profunda herida que Fray tenía en la mano derecha. Fue allí que la Policía los ubicó y capturó.

La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva de nueve meses para los hermanos que son acusados de los delitos de homicidio calificado, por la muerte de Gerardo Calsin, y tentativa de homicidio calificado, por el ataque contra el resto de su familia. La audiencia estará a cargo de la jueza Johana Lozano Rosad.

Ayer, Roberta Calsin Pacompía fue operada de las fracturas que tuvo en el rostro y el brazo derecho en el hospital Honorio Delegado.