Matan a joven en una habitación alquilada en Majes, Arequipa

Lo que parecía una mañana tranquila en la calle 70 del distrito de Majes, provincia de Caylloma, terminó revelando un crimen. El propietario del inmueble notó manchas de sangre en el patio y la cochera, un rastro que nacía desde una de las habitaciones del primer piso y se extendía hacia la calle. Intrigado y preocupado, siguió las manchas.

Al abrir la puerta del cuarto, encontró a Víctor Mauricio Morcocho, de 26 años, tendido boca abajo en el suelo. Estaba semidesnudo y cubierto de sangre. Dentro de la habitación, las huellas indicaban que su cuerpo había sido arrastrado unos centímetros, hasta quedar junto a un colchón.

Víctor trabajaba en el campo, en la zona de Pampa Baja. De acuerdo con las primeras indagaciones, había llegado al lugar la tarde del domingo para encontrarse con el inquilino de la habitación. Esa sería la última vez que fue visto con vida y el autor del crimen sería el inquilino del cuarto.

Algunos residentes del inmueble contaron que durante la noche escucharon gritos que provenían del cuarto. Después, todo quedó en silencio, pero se presume que se trató de una discusión.

El principal sospechoso del homicidio es el inquilino, quien aún no fue ubicado. Tras el crimen, habría huido dejando rastros de sangre por varias cuadras antes de desaparecer.

El caso generó la intervención de la Policía y serenazgo. Horas más tarde, peritos de criminalística y agentes de la Divincri llegaron para iniciar las diligencias junto al fiscal de turno.

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