La directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo manifestó que el centro de salud La Libertad, espera en la segunda semana de junio la visita de la comisión de recategorización de Diresa Junín, para obtener la categoría de hospital II-1 que han tramitado durante 8 meses.

Ahora, si el centro de salud La Libertad es recategorizado como hospital, la pregunta que se hace la población de la cooperativa Santa Isabel es: ¿qué pasará con el establecimiento de categoría I-4, dedicado a la atención primaria de los vecinos de la zona este de la ciudad de Huancayo que no pueden ir directamente a un hospital? Nancy Baquerizo respondió que esta población debe atenderse en el centro de salud que volvería a su antiguo local en el jirón Huancas, para lo cual tienen un equipo armado, con el cual van a trabajar.

“Hemos presentado un informe a Diresa, con todo lo que se necesita para que el centro de salud La Libertad sea un hospital II-1, recursos humanos (122 contratados) infraestructura, hospitalización (30 camas) para el banco de sangre tenemos la infraestructura y hemos coordinado con el hospital Carrión y estamos por firmar un convenio”, mencionó.

Señaló que se cuenta con los documentos y con el trámite documentario ante el Ministerio de Salud, que les demoró 8 meses, desde que fue puesto en funcionamiento el establecimiento de salud hace más de un año.

En la actualidad, los especialistas contratados en el centro de salud La Libertad, atienden con limitaciones y no pueden desplegar todo su potencial por la falta de categorización del mencionado establecimiento de salud. Hasta el momento, solo han hecho cirugías de prueba, cuando cuentan con una sala de operaciones y equipamiento para atender como hospital.

El presidente de la Junta Vecinal de la Cooperativa Santa Isabel, Nemesio Aliaga también pidió respuestas claras sobre el traslado.