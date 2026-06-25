Mayores de 18 años no acostumbran ahorrar y refuerzan educación financiera en colegios

Solo uno de cada dos peruanos de entre 18 y 24 años tiene el hábito de ahorrar, una realidad que requiere la necesidad de fortalecer la educación financiera desde la etapa escolar para preparar a los futuros adultos en el manejo responsable de su dinero.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), apenas el 49% de los jóvenes de ese grupo etario destina parte de sus ingresos al ahorro, mientras que entre los mayores de 25 años el porcentaje es alto, el 70%. Esto significa que gran parte de los jóvenes llega a la vida adulta sin hábitos financieros consolidados.

Para reducir esta brecha, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el BCP iniciarán la nueva edición del concurso Educación Financiera en tu Cole, dirigido a estudiantes de Arequipa y otras regiones. La iniciativa busca que los escolares de los colegios seleccionados incorporen conocimientos sobre ahorro, planificación financiera, inclusión financiera y emprendimiento antes de culminar la educación básica, con el fin de que puedan tomar decisiones económicas mejor informadas.

En esta edición, los alumnos deberán desarrollar proyectos orientados a resolver necesidades de sus instituciones educativas o de sus comunidades, aplicando los conceptos aprendidos en clase.

El concurso también pondrá énfasis en la participación de los docentes, quienes acompañarán el desarrollo de los proyectos y registrarán el proceso de aprendizaje. Los profesores que formalicen la inscripción de sus aulas recibirán documentos de reconocimiento emitidos por las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde su creación, el concurso ha reunido a más de dos mil estudiantes de secundaria, quienes han presentado iniciativas vinculadas al ahorro, la inclusión financiera y el emprendimiento, llevando los aprendizajes del aula a propuestas con impacto en sus comunidades.