El coronel Edward del Campo, de la Divincri en Arequipa, ha confirmado que el médico Denis Vargas se encuentra no habido, mientras se investiga la muerte de la joven Patricia Sucacahua V., quien falleció ayer, tras someterse a una cirugía estética en el Hospital Municipal de Arequipa, ubicado en el distrito de Cerro Colorado.

Gustavo Rondón Fudinaga, director del hospital, explicó en la mañana que el quirófano fue alquilado por el médico Vargas, lo que sugiere que él formó parte del equipo que realizó la liposucción a la joven el lunes por la tarde.

La investigación policial se centra en determinar los detalles de la intervención quirúrgica, y se espera obtener los resultados de la necropsia y la incautación de la historia clínica de la paciente para identificar a todos los profesionales involucrados.

Esta mañana, las autoridades llevaron a cabo la lacración de los ambientes utilizados durante la operación con el fin de recopilar pruebas que ayuden a esclarecer los hechos.

Es importante recordar que, tras la cirugía, Patricia fue trasladada a una clínica privada, pero llegó sin signos vitales. Rondón Fudinaga también indicó que la paciente no se realizó sus exámenes preoperatorios completos en el hospital, sino en otro establecimiento, hecho que también tendrá que ser corroborado.

