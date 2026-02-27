La huelga médica en la región Arequipa atraviesa por su doceavo día, generando que solo en el hospital Honorio Delgado Espinoza se dejen de atender hasta 860 consultas diarias, según manifestó el presidente del Cuerpo Médico de este nosocomio, Richard Hernández.

El galeno manifestó que estas consultas corresponden a todas las especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. Cabe señalar que ayer también se unió a esta huelga el Sindicato de Trabajadores Administrativos, afiliados a Fenutssa (Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud).

Esta mañana el personal médico realizó una protesta en los exteriores del nosocomio, bloqueando por varios minutos el pase por la avenida Alcides Carrión, en ambos sentidos. Posteriormente, se trasladaron a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) a continuar con su protesta.

Respecto a posibles descuentos al personal que acata esta huelga, Hernández señaló que hasta el momento la Geresa no informó sobre ello ni posibles jornadas de recuperación. “Es muy lamentable que siendo vecinos, que estando tan cerca, no haya un acercamiento para poder resolver un problema tan crítico como es el sector salud”, señaló el dirigente.

Por otro lado, esta semana los médicos se reunieron con los consejeros en el Consejo Regional de Arequipa para solicitar la interpelación del gerente regional de Salud, Walther Oporto.

