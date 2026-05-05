Médicos del hospital Goyeneche extirpan tumor de gran tamaño

Un equipo médico del Hospital Goyeneche de Arequipa realizó con éxito una cirugía oncológica de alta complejidad a un paciente joven, en un procedimiento que implicó la extirpación de un tumor de gran tamaño y la reconstrucción de órganos comprometidos.

El caso, que inicialmente había sido diagnosticado como un sarcoma retroperitoneal, presentó mayores complicaciones durante la intervención. En pleno acto quirúrgico, los especialistas detectaron que se trataba de un tumor más extenso: un sarcoma de gran tamaño ubicado en la pared torácica, que además comprometía estructuras vitales como el diafragma y el colon derecho.

Frente a este escenario, el equipo optó por una cirugía más amplia de lo previsto. El procedimiento incluyó el retiro total del tumor, la extirpación del colon derecho y la reparación del diafragma, en una intervención que demandó precisión y trabajo coordinado de especialistas.

La operación estuvo liderada por el cirujano oncólogo Jonathan Peraltilla, junto a un equipo de seis profesionales del área de cirugía oncológica. Según informaron desde el hospital, el paciente evoluciona favorablemente y permanece bajo vigilancia médica especializada.

Según el jefe del Departamento de Oncología, Paul Pinto, este tipo de intervenciones reflejan la capacidad del personal médico local para afrontar casos complejos. Además, subrayó la importancia de contar con equipos especializados en regiones, lo que permite atender enfermedades graves sin necesidad de trasladar a los pacientes a otras ciudades.