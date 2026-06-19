La obra de mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal en el Sector 1 del A.H. Horacio Zeballos de Socabaya pasó de tener que entregarse en octubre del 2024 a entregarse, posiblemente, el 31 de julio de este año, según informó el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Carlos Blanco.

Lo que en un inicio era un plazo inicial de 270 días calendarios llegará a los 900 días de ejecución en julio, teniendo hasta el momento 7 ampliaciones de plazo y 3 modificaciones financieras, pasando de costar S/ 20.4 millones a S/ 25.1 millones, según la última modificación aprobada el 4 de junio de este año.

El funcionario expuso la situación de esta obra ante el Consejo Regional de Arequipa, afirmando que el avance físico de la obra es del 84.14 %, aunque en esta mostró que el monto de la obra era de S/ 24.13 millones.

CAUSAS DE RETRASOS EN EL PROYECTO

Según documentos aprobados por la Gerencia Regional de Infraestructura en mayo, la ampliación de plazo se debe al desabastecimiento de materiales e insumos o demoras en su adquisición.

Blanco sostuvo que las obras de pavimento asfáltico están concluidas, quedando pendientes los sardineles tipo burbuja, la berma central, las rampas para discapacitados y acceso vehicular, las barandas metálicas, señalización y juntas.