Iniciaron los trabajos de demolición para el proyecto de mejoramiento del centro de salud en Chuquibamba, pero la presencia de la supervisora designada por el Gobierno Regional de Arequipa no sería permanente.

Durante una visita de fiscalización, la consejera regional por Condesuyos Roxana Llamoca constató que el proyecto ya se encuentra en ejecución desde el 16 de marzo. Sin embargo, advirtió que no encontró al personal designado como inspectora, encargado de vigilar el cumplimiento técnico de los trabajos, lo que podría afectar el desarrollo adecuado de la construcción.

La obra, valorizada en 39 millones 992 mil soles está a cargo del Consorcio Chuquibamba y presenta un avance físico del 10%. Hasta el momento, las labores consisten en la demolición de estructuras, retiro de escombros y la construcción inicial de módulos administrativos, con un equipo de 18 trabajadores en campo. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 270 días calendario.

Pese al inicio de los trabajos, la falta de supervisión directa preocupa, porque la presencia del equipo técnico permitirá evitar retrasos y garantizar la calidad de la infraestructura que busca mejorar la atención de salud en la provincia.