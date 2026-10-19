Un total de 82 personas accederán a un empleo temporal durante 21 días hábiles con los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento del canal de riego que abastece a los anexos de Huancarama y Tintaymarca, en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de esta infraestructura utilizada para la actividad agrícola y, al mismo tiempo, brindar ingresos a personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad.

Para ejecutar los trabajos se destinarán 150 mil 648 soles, tras un nuevo convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Orcopampa y el programa de empleo temporal Llamkasun Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Los participantes se encargarán de las labores de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del canal de riego, con el propósito de conservarlo y contribuir a las actividades agrícolas de ambas localidades.

Con esta intervención, Orcopampa sumará siete actividades ejecutadas mediante Llamkasun Perú. Desde 2023, el programa ha financiado trabajos de mantenimiento en canales de riego, instituciones educativas, el centro de salud y espacios recreativos del distrito.

En 2025, además, se ejecutó un proyecto para mejorar la movilidad urbana en las calles Los Trigales, 7, 8 y 10 de la urbanización La Laguna.