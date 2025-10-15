FBC Melgar se llevó una valiosa victoria en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), superando 2-1 a Alianza Universidad de Huánuco en el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura.

Los goles del encuentro fueron anotados por Jhonny Vidales a los 9 minutos y Alejandro Ramos a los 38, mientras que Carlos Ascuas descontó para la visita en el minuto 57, añadiendo tensión al final del partido.

Desde el inicio, Melgar mostró un control sólido del balón en el medio campo, anulando las proyecciones del rival y generando oportunidades. Nicolás Quagliata estuvo cerca de ampliar la ventaja en el minuto 22, pero su remate se fue ligeramente desviado. Alianza Universidad respondió rápidamente, pero el arquero Carlos Cáceda se lució al desviar un potente disparo al ángulo izquierdo.

En la segunda mitad, el partido tomó un giro emocionante cuando Cristian Bordacahar estrelló el balón en el travesaño, despertando a los aficionados en las gradas. El entrenador Juan Reynoso optó por realizar cambios estratégicos, ingresando a Pier Barrios y Matías Lazo para reforzar la defensa, mientras que Gregorio Rodríguez y Lautaro Guzmán aportaron frescura al ataque rojinegro.

Con esta victoria, Melgar suma 21 puntos en el Torneo Clausura y asciende momentáneamente al tercer lugar de la tabla. En el acumulado, el equipo llega a 51 unidades, ocupando el cuarto puesto junto a Sporting Cristal. Por su parte, Alianza Universidad se queda con 13 puntos en el Clausura y 24 en el acumulado, enfrentando serias complicaciones en la lucha por evitar el descenso, ya que se encuentra en la última posición, solo por encima de Binacional, que fue retirado del campeonato.

