Una adolescente de 17 años que ingresó al hospital Goyeneche para ser operada terminó confesando al personal de salud del nosocomio que habría sido víctima de abuso sexual no solo por parte de su padrino, quien está en prisión, sino también por su propio padre, quien está no habido.

Se supo que la adolescente, junto a sus padres, arribaron la mañana del último miércoles procedentes de Puno y se dirigieron al área de emergencia del hospital debido a los fuertes dolores que la menor tenía al lado derecho del vientre. Los médicos diagnosticaron que tenía apendicitis y debía ser operada. Durante la atención, el personal asistencial también descubrió que la menor tenía otro dolor mucho más intenso y que lo había sufrido por años.

ABUSO DESDE LOS 5 AÑOS

La paciente terminó confesando al personal asistencial que había sido víctima de violación desde que tenía 5 años y que a los 14 decidió denunciar parte de las atrocidades por las que había pasado. Dijo que fue su padrino quien la había ultrajado en su natal Moho y que, por dicha conducta aberrante, el sujeto fue detenido por la Policía, investigado, procesado y condenado a cadena perpetua en Puno.

Sin embargo, no fue su único agresor. Durante su relato al personal que la atendía, aseguró que también su padre la habría violado en reiteradas oportunidades en su niñez y adolescencia, pero nunca dijo nada por temor a que su madre sea golpeada; al parecer, habría sido amenazada.

El caso fue puesto en conocimiento del agente policial de turno en el hospital, quien de inmediato buscó al padre de la menor, pero este ya se había retirado del hospital. Los agentes de la comisaría de Santa Marta y la Fiscalía realizaron las diligencias preliminares de investigación y todos los actuados serán derivados a la Fiscalía correspondiente en Puno para que se continúe con las pesquizas.

La Fiscalía de Familia solicitó medidas de protección para la menor para evitar que su progenitor pueda estar cerca de ella.