Celulares, droga y más de 24 mil soles en efectivo fueron incautados durante una requisa realizada en el penal de varones de Arequipa. El operativo, ejecutado en los pabellones 3 y 4 que albergan a más de mil internos, permitió hallar cinco teléfonos móviles, cables USB, un cargador artesanal, audífonos y una batería de celular, todos elementos restringidos por su potencial uso en comunicaciones ilícitas desde el interior del penal.

Asimismo, se decomisaron 50 envoltorios con presuntas sustancias ilegales, además de objetos punzocortantes (tijeras), radios, espejos y encendedores, lo que refuerza las alertas sobre riesgos para la seguridad interna.

Inacautan objetos prohibidos como tijeras y otras herramientas punzocortantes en penal de Soocabaya

Durante la intervención, dos internos fueron sorprendidos con importantes sumas de dinero que refuerzan las sospechas de actividades delictivas organizadas en el penal. Uno de ellos tenía 7,150 soles, mientras que otro portaba 17,500 soles junto con drogas, cigarrillos y accesorios electrónicos. Un tercer recluso también fue intervenido con envoltorios y cables USB.

La acción fue desarrollada de manera conjunta por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Ministerio Público y la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y el origen de los objetos incautados.