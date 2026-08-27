Los comercitantes del Mercado San Camilo prepararán este sábado 29 de agosto el pastel de papa que supere los 66 metros con 2 centímetros, récord que buscan destronar durante una actividad gastronómica abierta al público.

El administrador del Mercado San Camilo, Randon Vargas Bejarano señaló que esperan alcanzar entre 90 y 100 metros, aunque dependerá de la cantidad de insumos disponibles.

Para concretar el desafío, los organizadores adquirieron 2500 kilos de papa, 700 litros de leche y 600 kilos de queso, además de huevos, aceite y condimentos. La preparación y armado se realizará en la entrada principal del mercado, en la sección de frutas, donde las asaderas serán colocadas de manera continua para alcanzar la mayor extensión posible.

La actividad busca también recuperar el atractivo turístico y gastronómico del tradicional centro de abastos frente a la competencia de otros establecimientos.

Por su parte, el subgerente de Turismo, Carlos Sánchez Salinas, destacó que el evento permitirá promocionar a comerciantes y emprendedores, además de mostrar a visitantes nacionales y extranjeros parte de la gastronomía tradicional de Arequipa.