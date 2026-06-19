La Municipalidad Provincial de Arequipa y las concesionarias del Sistema Integrado de Transporte (SIT) acordaron ayer instalar una mesa técnica de trabajo para analizar la reducción del pasaje urbano de S/ 1.30 a S/1.00 y abordar otros problemas del sector, como el crecimiento del transporte informal en la ciudad.

La próxima reunión será el 26 de junio, según el acuerdo entre la Municipalidad y los representantes de las empresas concesionarias del SIT, quienes expusieron posiciones contrapuestas respecto al anuncio de que el pasaje retornará a S/ 1.00 a partir del 24 de septiembre de este año.

Durante la primera reunión pública con esta gestión, el equipo técnico de la comuna argumentó que la decisión responde a una evaluación legal y técnica. Según explicaron, el acta mediante la cual se autorizó el incremento de la tarifa de S/ 1.00 a S/ 1.30, suscrita el 24 de marzo, establece una vigencia de seis meses, por lo que el acuerdo quedaría sin efecto el próximo 24 de septiembre.

Los representantes de las empresas de transporte defendieron la validez del acuerdo alcanzado meses atrás con la municipalidad y expusieron argumentos para mantener la tarifa vigente. En la reunión también participó el abogado Luis Miguel del Carpio, quien presentó fundamentos legales en respaldo de la posición de los operadores.

Otro de los puntos planteados por los transportistas fue la necesidad de reforzar los controles contra el transporte informal, conocido popularmente como “loncheritas”, al considerar que afecta la sostenibilidad del servicio formal.

En las mesas técnicas se revisarán los aspectos legales y contractuales vinculados a la tarifa, además de evaluar alternativas para mejorar el servicio de transporte urbano de Arequipa.