El conteo de votos se vio afectado por el abandono de algunos miembros de mesa en dos instituciones educativas. Así lo informó Armando Echeverría, coordinador de la ODPE Cerro Colorado, quien detalló que algunos responsables abandonaron sus funciones antes de concluir el escrutinio.

El primer incidente ocurrió en la institución educativa 40555 Romeo Luna Victoria, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, donde los tres miembros de la mesa 005923 abandonaron sus funciones durante el proceso. Según explicó, los miembros de mesa lograron contabilizar únicamente las cédulas correspondientes a las elecciones presidenciales y de senadores a nivel nacional.

Sin embargo, no continuaron con el conteo de votos para senadores regionales, diputados ni representantes al Parlamento Andino. Cuando el personal de la ONPE intentó ubicarlos para retomar el proceso, estos ya no se encontraban en el local.

Esta situación inusual también fue un factor para el retrasó en el recojo de los materiales y obligó que los escolares no ingresen al colegio y fueran trasladados por más de 3 horas al complejo Rayo Chachani.

Estudiantes del Colegio Romeo Luna Victoria fueron trasladados a un complejo deportivo (Foto: Iletrados)





SEGUNDO CASO DE ABANDONO

El segundo caso se registró en la institución educativa San Juan Bautista de La Salle, en el distrito de Yanahuara, específicamente en la mesa 007587, donde igualmente los tres integrantes de mesa dejaron sus puestos.

Esta situación obligó a activar procedimientos extraordinarios. Echeverría indicó que, junto con personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se tuvo que levantar las actas correspondientes para dejar constancia de lo ocurrido. Todo el material electoral de esa mesa será remitido al JNE, entidad encargada de su revisión y resolución.

El incidente generó demoras en el avance del escrutinio, en un contexto ya marcado por la complejidad del proceso electoral. No obstante, el coordinador de la ODPE señaló que el trabajo logístico continúa. Hasta el momento llegaron 17 rutas con material electoral, mientras que aún faltan 14 por arribar a la sede, estimándose que hacia el mediodía se complete el traslado total.

Paralelamente, se mantiene el avance en la contabilización de actas correspondientes a los 12 distritos bajo jurisdicción de esta ODPE. En el caso de la elección presidencial, ya se han ingresado 1,050 actas al sistema de cómputo, quedando pendientes unas 300, principalmente provenientes de los locales de votación más alejados.