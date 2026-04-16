Los ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 del pasado 12 de abril tienen plazo hasta este viernes 17 de abril para registrarse y elegir la modalidad de pago de la compensación económica de 165 soles.

Según la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el registro debe realizarse de manera virtual hasta las 6:00 de la tarde a través de la plataforma habilitada por la ONPE. Para completar el proceso, los usuarios deben seguir tres pasos: validar su identidad ingresando su número de DNI y datos personales, confirmar la información y, finalmente, seleccionar la modalidad de pago, siendo la transferencia bancaria una de las opciones disponibles.

Si fuiste miembro de mesa tienes hasta el 17 de abril para registrarte y cobrar S/165 (Foto: ONPE)

Este procedimiento aplica tanto para los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa y cumplieron funciones, como para aquellos que, sin haber sido designados, asumieron el cargo ante la ausencia de los titulares y suplentes.

En este último caso, la ONPE precisó que el cobro de los 165 soles se realizará de manera presencial en las agencias del Banco de la Nación, de acuerdo con un cronograma que será anunciado próximamente.

Si fuiste miembro de mesa tienes hasta el 17 de abril para registrarte y cobrar S/165 (Foto: ONPE)

La entidad exhortó a los ciudadanos a completar el registro dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes en el pago de la compensación.

Según la ONPE, en Arequipa fueron un total de 12 mil 645 ciudadanos que asumieron esta función, de los cuales 12 mil 607 fueron miembros sorteados que cumplieron con su deber, lo que representa un 99,70 % de asistencia. Solo 38 ciudadanos equivalente a 0,30 % fueron incorporados desde la fila.