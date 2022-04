Los problemas para entregar pasaportes no solo se reportan en Lima y Callao, ya que un grupo de pasajeros se amaneció este martes en los exteriores de Migraciones, en su sede ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la región Arequipa.

MIRA ESTO: Persona en Trujillo perdió su pasaporte y debe ir a Lima para tramitarlo porque allá no están atendiendo

De acuerdo a RPP Noticias, muchos han acampado a las afueras del local pese al intenso frío que se registra en dicha región. Al respecto, Cintia, una ciudadana que viajará a Barcelona, comentó que está en el lugar desde las 8 p.m. de ayer.

“Yo tenía que venir desde las 8 p.m. del día anterior para lograr ser una de las cinco primeras y que me puedan atender, y todavía con el miedo que te pueden decir que tienen un código que no va y a veces no te atienden”, precisó.

Migraciones: pasajeros reportan que solo están atendiendo a cinco personas en sede de Arequipa | VIDEO

“Cuando vine una vez a informes me dijeron que cada sede tiene sus normas, en Lima atienden en el aeropuerto Jorge Chavez 24 horas, acá solamente atendemos 5 personas y de 8 a.m. a 9 a.m. Pido que por favor descentralicen, poner una oficina en lo que es el aeropuerto del Arequipa para que no haya tanta aglomeración de gente”, añadió.

Según el citado medio, se les informó a las personas que solo se atenderían a cinco, sin embargo, tras las protestas de los pasajeros decidieron ampliar el número de ciudadanos a atender, aunque no sé sabe cuántos serán.

Por su parte, otra ciudadana que viajará a Francia manifestó su molestia por la desorganización y la falta de atención en Migraciones.

“Molesta porque primero nos hacen madrugar. Imagínese qué seguridad hay acá. Hemos venido desde las 2 de la mañana y el maltrato de la persona que está en la puerta, que nos dice que no nos van a dar. Solamente el wachimán dijo cinco (personas) y punto”, señaló.

Reportan problemas

El lunes, se reportó la demora en la entrega de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo cual perjudicó a pasajeros que debían viajar al extranjero. Misma situación se registró en la sede de Breña.

La Superintendencia Nacional de Migraciones insistió en su versión de que la “alta demanda” de pasaportes “por la cercanía del feriado largo” por Semana Santa ocasionó esta situación.

Asimismo, indicó que se ha logrado obtener un adelanto de entrega de pasaportes por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos este lunes a sus diversas sedes.