Miguel Ángel Linares será parte del nuevo Consejo Regional que se conformará desde el 1 de enero del próximo año, fue elegido por el movimiento regional Yo Arequipa, considerado el partido oficialista, pues Rohel Sánchez, gobernador de Arequipa, también fue seleccionado por dicha agrupación política. Aquí la entrevista.

¿Qué función cumplirá en el Consejo Regional? Primero que se cumpla la ley, el Consejo regional es una suerte de poder legislativo, curiosamente en términos legales vigentes el Consejo Regional es quien decide todas las obras de la región, pero en los últimos años hemos visto un Consejo Regional postrado sin ningún tipo de iniciativa o sin iniciativa que no hacía eco. Felizmente, tenemos el liderazgo del Dr. Rohel Sánchez, que es una persona de primer nivel y con el que vamos a trabajar en equipo, en función normativa y la otra es la fiscalización. Acá tenemos otra mirada, mucho se habla de la fiscalización en términos políticos, se tiene que ser de la oposición para no tapar o no aceptar nada irregular, eso es ser político.

¿La corrupción es un problema de cada gestión? Cada año es un problema, por cifras de la Contraloría es que empezamos con 18% del presupuesto regional, se ha perdido en actos de corrupción, al siguiente año en 22% y este año seguramente va a subir esa cifra, entrar en política, salir de tu zona de confort nos es para hacer lo mismo.

¿Mucha gente piensa que se necesita un cargo para cambiar Arequipa? Vamos a liderar un antes y un después, en la lucha frontal contra la corrupción ya lo estamos generando para que desde el 1 de enero lo proyectemos, lo ejecutemos. He pedido una cita a la fiscal anticorrupción suprema en Lima porque quiero que sepa que en Arequipa va a pasar algo diferente y ante un indicio razonable de algún funcionario nuestro, yo quiero tener una línea directa con ello y decirle hay esto, envíame un equipo especial de Lima para que investigue el indició de un acto de corrupción.

¿El tema de Majes Siguas, cómo lo van a tratar? El problema de Majes Siguas es un tema multicausal, cuando empezó el proyecto estaba presupuestada una hectárea en 4 mil dólares, con la adenda 13 los expertos dicen que está en pasando los 20 mil dólares, si ese es un proyecto emblemático entonces no tengo que ser consejero porque la idea es que el proyecto tenga un impacto generacional y genere una suerte de avalancha de esfuerzo económico, pero vemos que Majes Siguas es un sueño, pero que no sea una pesadilla, entonces nuestra intervención va a ser revisar estos contratos y si un mecanismo es conversar, reformular el contrato, si otro mecanismo es resolver lo que tenga que hacerse será en bien de Arequipa.

¿Se podrá hacer todo lo que se prometió en los próximos 4 años? No hemos esperado a que nos entregan las credenciales, hemos estado en Lima y nos hemos reunido con varios exministros de economía que tienen consultorias, nos han ofrecido dos de ellos el apoyo técnico del destrabe de 94 proyectos en Arequipa que están paralizados por deficiencias técnicas, por desconocimiento, entonces, nuestro objetivo, con buenos profesionales de Arequipa y nuestro compromiso es que en los primeros 100 días es hacer el destrabe de estos proyecto.

¿Los consejeros han representado bien a sus provincias? Les comentaba que la dinámica del cargo de consejero es otra a la que estamos acostumbrados a ver, yo todavía no me he reunido, aún no tenemos las credenciales, sin querer liderar este grupo humano, el día que nos reunamos yo les voy a transmitir que ya no hay contienda electoral, veamos el presupuesto que nos dejan y veamos que podemos ejecutar y de acuerdo a eso que obra podemos hacer.

