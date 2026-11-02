El historiador camanejo Milton Zevallos Vergara presentó “Camaná en la crónica de viajeros y testigos”, una antología de crónicas, informes administrativos y eclesiásticos, derroteros marítimos, testimonios, correspondencia y memorias de viaje sobre la provincia de Camaná, escritos entre los siglos XVI y XX y publicada por el Fondo Editorial del Consejo regional de Arequipa.

Milton, tu nueva antología ¿Cómo nació? Nació producto de los artículos que comencé a publicar en la revista Camaná Hermosa desde 2009. Estos textos exigían una investigación histórica previa que me llevó a recopilar fuentes bibliográficas físicas y virtuales con la idea de usarlas en futuros trabajos. Con el tiempo, al acumular una gran cantidad de material referente a Camaná, surgió la idea de un libro. Inicialmente pensé en un artículo extenso, pero al hacer la enumeración de las fuentes, me di cuenta de que la magnitud del material ameritaba un libro.

¿Con qué criterio elegiste entre crónicas, informes, derroteros y cartas? El criterio principal fue reunir todo texto histórico que hiciera referencia a Camaná. Tenemos escritos de cronistas, científicos, militares, navegantes y religiosos. Cada uno ofrece una versión distinta, pero con un punto en común: Camaná. Esto nos permite observar un mismo lugar desde diversas vertientes que se complementan para construir una visión más global.

¿Qué destacan de Camaná cronistas como Cieza de León y López de Velasco? Ambos son pilares fundamentales, pero con ópticas complementarias. Pedro Cieza de León, en el siglo XVI, nos aporta la mirada viva del viajero y testigo: recorre el territorio, queda fascinado por la exuberancia y fertilidad de nuestro valle en medio del desierto costeño, y registra el impacto inicial del asentamiento hispano. Por su parte, Juan López de Velasco, como cosmógrafo de la Corona, entrega la radiografía institucional: detalla la organización política, los datos demográficos de españoles e indígenas, y consolida a Camaná como una pieza clave en la economía y despensa del sur del virreinato. Cieza es el paisaje y la vivencia; Velasco, la estructura y la estadística.

Eres cirujano dentista de profesión. ¿Cómo llegaste a la historia? La historia siempre estuvo presente en mi vida. Aunque decidí estudiar odontología —una profesión que anhelaba desde joven—, la historia y la literatura me atraían enormemente. Ya siendo profesional y de regreso en Camaná para ejercer la salud oral, decidí dedicar parte de mis horas libres a investigar la historia local, una pasión que despertó en mí tras leer la Monografía de Camaná de José María Morante. Así, casi como un ensayo, comenzaron a surgir mis primeros artículos para el blog Camaná Hermosa, que poco después se convirtió en la revista homónima.

¿Qué papel juega una editorial local en la memoria de la provincia? Camarón Lector nació con la intención de viabilizar las publicaciones de autores locales, un propósito que con el tiempo se ha extendido a creadores de ciudades vecinas. Sin embargo, en esencia, es un sello con una arraigada vocación territorial. Una editorial local en Camaná no es solo un logotipo en la portada; es un artefacto de identificación cultural y un guardián de la memoria colectiva. Su papel es fundamental porque otorga permanencia y soporte físico a los relatos, las investigaciones y la tradición oral de nuestro pueblo, evitando que se pierdan en el olvido. En definitiva, nos devuelve la posibilidad de ser dueños de nuestras propias narrativas.