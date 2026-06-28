Arequipa fue el escenario elegido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para dar a conocer el Concurso Público 2026-II “Turismo Emprende” en la modalidad “Innovación y mejora de mypes turísticas”. La actividad la dio a conocer el ministro de la cartera, Berthin Gómez, desde la ciudad de Arequipa.

TE PUEDE INTERESAR: Arequipa: Urasqui despide a exalcaldesa y maestra Doris Valencia Aquino

La ceremonia contó con la presencia del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y del gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Jorge Meza Cruz. Durante el acto se oficializó la apertura hasta las 13:00 horas del 17 de julio a través de la plataforma ww.turismoemprende.pe, mientras que el cierre de envío de propuestas será hasta el 21 de julio a las 13:00 horas.

Cada proyecto ganador podrá acceder a una subvención no reembolsable de hasta S/100 mil para implementar iniciativas innovadoras en establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de viajes ubicados en destinos turísticos del país.

La convocatoria está dirigida a empresas inscritas en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados y/o en la base de datos de prestadores de servicios turísticos no calificados del Mincetur.

Al respecto, el ministro Gómez recordó que desde la creación de Turismo Emprende, en el 2017, se han desarrollado 12 concursos públicos y beneficiado a más de 8 500 emprendedores mediante subvenciones que superan los S/150 millones. Solo en Arequipa, 667 emprendedores turísticos fueron beneficiados entre 2017 y 2025.