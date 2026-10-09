El Ministerio de Educación (Minedu) ejecutará este viernes 9 de octubre la recuperación de 4.900 metros cuadrados de las explanadas norte y occidente del estadio Melgar, en Arequipa. El procedimiento también comprende los servicios higiénicos ubicados en las puertas 1, 2, 5 y 6 del recinto deportivo.

Estos espacios permanecieron ocupados durante 4 años por Ricardo Guillermo del Carpio. En el lugar funcionaban ferias, una cochera, un gimnasio y un negocio de lavado de vehículos (carwash), actividades que restringían el uso de estas áreas por parte de la ciudadanía y los deportistas.

El Minedu informó que la diligencia contará con la presencia del viceministro de Gestión Institucional, José Alemán Nakamine, y el apoyo de efectivos policiales para garantizar el desarrollo del procedimiento.

Sin embargo, los ocupantes se retiraron del lugar desde septiembre, de manera pacífica, según la información difundida, por lo que se espera que la recuperación de los ambientes se realice sin enfrentamientos.

ORDEN JUDICIAL

La medida se sustenta en una decisión judicial. El Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió el 2 de junio de 2026 la Resolución N.° 26, mediante la cual declaró ejecutoriada la Sentencia N.° 100-2023-6JCE, dictada el 11 de septiembre de 2023.

El conflicto surgió en noviembre de 2022, cuando el Consejo Regional del Deporte de Arequipa-IPD suscribió con Ricardo Guillermo del Carpio Linares el Contrato de Arrendamiento temporal N.º 020-2022-CRD/IPD-AREQUIPA, del 28 de noviembre de 2022 al 15 de enero de 2023, para el uso de las instalaciones exteriores de las explanadas Norte y Occidente, y de los servicios higiénicos de las puertas 1, 4, 5 y 6 del estadio, con motivo de un evento temporal.

Sin embargo, vencido el plazo, el inquilino no se retiró, el IPD requirió en reiteradas oportunidades la devolución de las áreas mediante cartas del 16 y 23 de enero de 2023, y una carta notarial del 6 de febrero de ese año. El demandado ignoró todos los requerimientos y continuó en posesión del bien y hasta alquiló los espacios para la realización de ferias por Navidad, Todos los Santos entre otros, lo que motivó la demanda de desalojo por ocupación precaria.