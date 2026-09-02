La minería multiplicó el tamaño de la economía del sur peruano en las últimas siete décadas, pero los millonarios recursos generados no se tradujeron en mejores servicios y calidad de vida para la población, debido a las limitaciones de los gobiernos regionales y municipalidades para ejecutar esos fondos. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El informe, elaborado por encargo de Southern Peru Copper Corporation (SPCC), analizó el impacto económico y social de las operaciones mineras en Moquegua y Tacna. Según sus resultados, la economía de esta macrorregión creció a un promedio anual de 3.4% y se multiplicó por diez en los últimos 70 años. Moquegua registró un crecimiento promedio de 4.5% y Arequipa de 3.8%.

Uno de los principales cambios se produjo en la producción de cobre. En las últimas dos décadas, la producción de este mineral en el sur se triplicó y a la fecha representa aproximadamente el 64% del total nacional. En el mismo periodo, las regiones del sur recibieron unos S/68 mil millones por canon y regalías mineras, equivalente al 52% de los recursos distribuidos a nivel nacional por estos conceptos.

El crecimiento minero también estuvo acompañado de una reducción de la pobreza. El IPE estima que desde 2004 cerca de 2 millones de personas dejaron esa condición en la macrorregión.

CRECIMIENTO DE MOQUEGUA Y TACNA

Según el estudio,la llegada de Southern Perú modificó la estructura económica de Moquegua y Tacna. La empresa inició sus operaciones en Toquepala, Tacna, en 1960 y posteriormente puso en marcha Cuajone, en Moquegua, en 1976.

En Moquegua, la minería pasó de representar menos del 1% de la producción regional antes de 1976 al 24% en 2019. Para 2024, esa participación llegó al 42.8%, según el informe.

En Tacna, la ampliación de Toquepala elevó la participación de la minería al 35.3% del Valor Agregado Bruto (VAB) regional en 2019.

Estas cifras también se reflejan en el ingreso generado por habitante. El IPE calcula que Moquegua registra un VAB por persona de S/111,500, casi cuatro veces el promedio nacional, mientras que Tacna alcanza los S/38 mil, 29% por encima del promedio del país.

Sin embargo, durante la presentación del estudio, el exministro Milton Von Hesse advirtió que el crecimiento económico por sí solo no garantiza mejores condiciones de vida. El problema, sostuvo, está en la capacidad del Estado para transformar los recursos provenientes de la minería en servicios y obras que cierren las brechas existentes.

GENERACIÓN DE EMPLEO

En 2024, Southern Perú tuvo 4,818 trabajadores directos y 5,651 contratistas, superando las 10 mil personas vinculadas directamente con sus operaciones.

A esto se suma el empleo generado indirectamente. De acuerdo con los cálculos del IPE, por cada puesto directo de SPCC se generan 5.9 empleos adicionales en Moquegua y 6.6 en Tacna. Bajo esa estimación, la empresa habría generado alrededor de 15,300 empleos adicionales en Moquegua y 14,800 en Tacna.

El aporte al Estado también fue significativo. Entre 2004 y 2024, SPCC transfirió S/49,440 millones, monto que, según el IPE, equivale al 57.4% del presupuesto acumulado de los gobiernos subnacionales de Moquegua y Tacna durante ese periodo.

RETRASOS DE PROYECTOS QUE CUESTAN MILLONES

El informe también pone sobre la mesa el costo económico de los retrasos en proyectos mineros de Southern Perú. Se trata de Tía María, en Arequipa; Los Chancas, en Apurímac; y Michiquillay, en Cajamarca, que en conjunto contemplan inversiones por US$6,900 millones.

Según la estimación del IPE, entre 2009 y 2024 las demoras en estos proyectos habrían significado para el país una pérdida de S/222,843 millones en valor agregado, S/50,782 millones en recaudación fiscal y más de 50 mil empleos directos e indirectos.

Para Carlos Gallardo, gerente general del IPE, el desafío para las regiones mineras no está únicamente en recibir mayores recursos, sino en utilizarlos de manera eficiente para cerrar las brechas que afectan a la población. Un reto que, tendrá especial importancia de cara a las próximas elecciones regionales y municipales.