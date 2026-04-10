Los mineros artesanales de la región Arequipa plantearon ayer un giro radical en la política estatal de formalización en el I Congreso Internacional de Minería. El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales de Secocha-Urasqui, Simón Quispe Torres, afirmó que el sector ya no busca la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ni continuar con el actual proceso, sino una ley propia que les permita trabajar de manera permanente.

El encuentro, que se desarrolla en el auditorio Pedro Paulet del Colegio de Ingenieros, en Arequipa, tiene como objetivo construir una plataforma técnica de alto nivel para consensuar un nuevo marco normativo. La propuesta apunta a regular de forma sostenible la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), incorporando experiencias internacionales que han impulsado este sector en otros países de la región.

Quispe Torres señaló que representa a cerca de 40 mil mineros artesanales que continúan en proceso de formalización, muchos de los cuales enfrentan serias trabas administrativas. Explicó que los trámites han sido centralizados en Lima, dificultando el acceso de los trabajadores de provincias y generando retrasos que impiden obtener autorizaciones para operar con regularidad.

“No tenemos acceso para continuar algunos trámites. Por el momento trabajamos con el Reinfo, que es un padrón de mineros en proceso de formalización. Yo tramité hace cuatro años y no hay respuesta, por eso nos vemos obligados a trabajar con explosivo del mercado negro”, señaló el dirigente.

Johnny Taboada, vocero de Kallpa Renace, sostuvo que el congreso permitirá conocer de primera mano las experiencias de Chile, Colombia y Ecuador, países donde la minería artesanal es promovida desde el Estado. “Sus realidades son diferentes, el Estado los apoya y promociona, mientras que en Perú se persigue y criminaliza esta actividad ancestral. No hay una ley clara que la fomente y brinde seguridad jurídica”, afirmó.

Por otro lado, el minero David Amanqui destacó los mecanismos de apoyo implementados en Chile. Señaló que los requisitos para operar son accesibles y se basan en evaluaciones técnicas en campo.

Cuatro proyectos de gran minería en Arequipa: Pampa de Pongo, Zafranal, Tía María y Cerro Verde, con inversión de 7 mil millones de dólares.